Проиграл морской бой? В РФ уволили командующего всем флотом - росСМИ

Военные страны-агрессора пока отказываются комментировать слухи

В России вероятно уволили главу ВМФ Адмирала Евменова, который понес в Украине серьезные поражения. Ему уже даже нашли приемника.

Об этом сообщают РосСМИ. По данным источников "Фонтанки", ВМФ РФ сейчас командует временно исполняющим обязанности адмирал Александр Моисеев. Он ранее командовал Северным флотом РФ. Ожидается, что в ближайшее время Моисеев может избавиться от приставки врио.

Отмечается, что Евменов пока значится на сайте Минобороны главнокомандующим, но "в Адмиралтействе мнение однозначное — в свой кабинет он уже не вернется". Военные страны-агрессора пока отказываются комментировать слухи, не подтверждая, но и не опровергая их.

О замене главкома ВМФ РФ также пишут и анонимные Telegram-каналы. Они утверждают, что "слухи о таком кадровом решении ходили уже давно, особенно на фоне недавнего снятия со своего поста командующего Черноморским флотом Соколова".

Подчеркивается, что причиной таких кадровых решений в Кремле является полный паралич руководства флота, которое "не в состоянии как обеспечить корабельный состав достаточной защитой от новых угроз, так и изменить подходы к тактике применения".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 5 марта в Крыму был уничтожен российский корабль "Сергей Котов". Вскоре в ГУР МО подтвердили информацию и заявили о своей причастности к этой успешной операции. Позже стало известно, что в результате происшествия погибших 7, пострадавших — 27. К слову, починить этот корабль уже не удастся.