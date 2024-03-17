Доброе утро, Москва: россияне заявили о сбитии двух украинских БПЛА возле своей столицы

Два беспилотника россияне сбили возле аэропорта Домодедово

Украинские беспилотники в ночь на 17 марта не только не давали спать ряду российских регионов, но и добрались до Москвы. В районе российской столицы противовоздушная оборона якобы уничтожила два дрона, о разрушениях и пострадавших не сообщали.

Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина. Чиновник заявил, что все беспилотники якобы были перехвачены.

"Силы ПВО Минобороны РФ в городском округе Домодедово отбили атаку двух летевших на Москву беспилотников. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб", – заявил он.

Как сообщалось ранее, утром 16 марта взрывы прогремели также на Самарском и Новокуйбышевском НПЗ. А в ночь на 17 марта в российском Славянске-на-Кубани в Краснодарском крае раздалась серия мощных взрывов, начался очень мощный пожар; мишенью мог стать местный нефтеперерабатывающий завод.

По оценкам издания Bloomberg, по состоянию на 13 марта, до этих атак в результате ударов беспилотников было выведено из строя 12% всей нефтеперерабатывающей промышленности России. Речь идет о Рязанском заводе ПАО "Роснефть" под Москвой, Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе в Ростовской области и заводе "НОРСИ" ПАО "ЛУКойл".