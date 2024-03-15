Ночью Россию атаковали дроны: целью могла быть авиабаза (видео)

Момент попал на видео

В городе Бутурлиновка Воронежской области России в ночь на 15 марта прогремели взрывы и стрельба. Рядом расположена авиабаза ВВС России, которая уже подвергалась атаке на днях.

Вечером глава района Юрий Матузов сообщил об угрозе атаки БПЛА. Позднее в сети появилось видео вспышки от взрыва и следов стрельбы.

"Внимание! Опасность атаки БПЛА! Силы ПВО наготове. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Взять с собой необходимые документы и сотовые телефоны. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие. Будьте бдительны и сохраняйте спокойствие", — написал он вечером 14 марта.

Стоит отметить, что в 4 километрах от Бутурлиновки находится военный аэродром "Бутурлиновка". В ночь на 13 марта он уже был атакован. Тогда источники "Телеграфа" сообщили, что СБУ вместе с другими представителями сил обороны атаковали дронами авиабазу ВВС России в Бутурлиновке. РосСМИ писали, что на авиабазе нашли обломки БПЛА.

Как сообщал "Телеграф", утром 13 марта на нефтезаводе в Рязани произошел пожар. Огонь вспыхнул в результате атаки беспилотников, перед возгоранием прогремело несколько взрывов.