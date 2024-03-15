Вночі Росію атакували дрони: ціллю могла бути авіабаза (відео)

Момент потрапив на відео

У місті Бутурлінівка Воронезької області Росії в ніч проти 15 березня прогриміли вибухи та стрілянина. Поруч розташована авіабаза ВПС Росії, яка вже зазнавала атаки днями.

Увечері голова району Юрій Матузов повідомив про загрозу атаки БПЛА. Пізніше у мережі з’явилося відео спалаху від вибуху та слідів стрілянини.

"Увага! Небезпека атаки БПЛА! Сили ППО напоготові. Якщо ви перебуваєте вдома, необхідно сховатися в приміщеннях без вікон із суцільними стінами. Взяти з собою необхідні документи та стільникові телефони. Якщо ви перебуваєте на вулиці — зайдіть у найближчу будівлю або відповідне укриття. Будьте пильні та зберігайте спокій", — написав він увечері 14 березня.

Варто зазначити, що за 4 кілометри від Бутурлінівки розташований військовий аеродром "Бутурлінівка". У ніч проти 13 березня його вже атакували. Тоді джерела "Телеграфа" повідомили, що СБУ разом з іншими представниками сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС Росії у Бутурлінівці. РосЗМІ писали, що на авіабазі знайшли уламки БПЛА.

Як повідомляв "Телеграф", вранці 13 березня на нафтозаводі в Рязані сталася пожежа. Вогонь спалахнув внаслідок атаки безпілотників, перед загорянням пролунало кілька вибухів.