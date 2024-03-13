Не тільки Рязанський НПЗ: дрони СБУ вночі атакували цілу низку важливих об’єктів у РФ, всі подробиці

Наслідки суттєві

Чергова атака безпілотників на російські НПЗ у ніч проти 13 березня була операцією СБУ. Крім удару по нафтозаводу в Рязані, який розтиражували ЗМІ, "зловили" свої дрони й інші заводи.

Про це "Телеграфу" повідомили власні джерела. За їхніми даними, насправді дрони СБУ сьогодні вночі атакували цілих три НПЗ у Росії. Ударів зазнали нафтопереробні заводи в Кстово (Нижньогородська область) та Кірішах (Ленінградська область).

"Телеграфу" підтвердили, що дані атаки є продовженням низки спецоперацій по ворожих НПЗ, які раніше розпочала Служба безпеки.

"Ми системно реалізуємо детально прораховану стратегію по зменшенню економічного потенціалу рф. Наше завдання — позбавити ворога ресурсів і зменшити потік нафтових грошей та палива, які рф направляє безпосередньо на війну, на вбивства наших громадян", — додає джерело.

Варто зазначити, що, судячи з відео в мережі, наслідки атаки були досить суттєвими. До речі, атаковані сьогодні НПЗ входять до топ-5 найбільших заводів у Росії.

Важливо, що факти атак вже підтверджують і в РФ. Її пропагандисти, наприклад, повідомляли, що в аеропорту Пітера через атаки оголошували план "Килим".

Також СБУ разом з іншими представниками сил оборони атакували дронами авіабазу ВПС Росії у Бутурлінівці та військовий аеродром у Воронежі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Росії стався масштабний вибух на нафтопереробному заводі біля Краснодара.