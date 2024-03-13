Безпілотники атакували нафтозавод у Росії: після вибухів спалахнула пожежа (фото та відео)

Про постраждалих не повідомляється

У Росії останнім часом масово палають нафтобази, а вранці 13 березня пожежа сталася на нафтозаводі в Рязані. Вогонь спалахнув внаслідок атаки безпілотників, перед спалахом пролунало кілька вибухів.

Як пишуть росЗМІ, площа пожежі на рязанському нафтозаводі становить 100 квадратних метрів. За словами джерел, горить установка блоку теплообмінника. На місце виїхало кілька пожежних розрахунків.

За словами місцевих жителів, по заводу вдарили три безпілотники, після чого над ним почав підійматися густий чорний дим. Вже після того, як там розпочалася пожежа, БПЛА продовжували літати над підприємством. Офіційних даних про атаку поки що немає.

Довідково: Рязанський нафтопереробний завод (АТ "РНПК") належить компанії "Роснефть". Основна частина продукції йде на експорт. Обсяги переробки становлять близько 17 мільйонів тонн на рік.

Як повідомляв "Телеграф", зранку 12 березня безпілотники атакували Кстовську нафтобазу у Нижегородській області. Сталася масштабна пожежа, спалахнула одна з установок з переробки нафти.