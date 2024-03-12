Україна отримає нові ракети ATACMS і не лише: у ЗМІ розповіли, що увійде до нового пакету допомоги США

У покет увійдуть ракети з касетною боєголовкою

США після довгої паузи виділять Україні довгоочікуваний новий пакет допомоги. Очікується, що в нього також увійдуть додаткові ракети ATACMS.

Як повідомляє Politico з посиланням на неназвані джерела, знайомі зі змістом пакета, йдеться про боєприпаси з касетною боєголовкою.

Видання зазначає, що в пакеті буде "кілька" ракет із дальністю ураження в 100 миль (близько 160 кілометрів), тобто ймовірно йдеться про варіацію MGM-140A, яка надійшла на озброєння США в 1991 році.

За даними джерел видання, окрім ракет ATACMS, також у пакет увійдуть і "маленькі" ракети GMLRS до установок HIMARS, а також боєприпаси до 155-мм ствольної артилерії.

Чиновники зазначили, що пакет оцінюється в 300 мільйонів доларів, тоді як раніше у західних ЗМІ з’явилося повідомлення про те, що пакет буде 400 мільйонів доларів.

Водночас представники Пентагону кажуть, що кошти для фінансування пакета були зекономлені на попередньому армійському контракті на постачання зброї Україні. Видання зазначає, що хоч Україні дуже потрібна ця зброя, але в США розуміють, що цей захід є тимчасовим і без додаткового фінансування довго протриматись не вийде.

Як повідомлялося раніше, у ЗМІ з’являлися повідомлення про те, що американське оборонне відомство має близько 4 мільярдів доларів президентських коштів, які дозволять виділити Україні зброю і техніку зі своїх запасів. Раніше Пентагон не хотів витрачати ці гроші без гарантій рефінансування від Конгресу, оскільки вилучення техніки зі своїх запасів може вплинути на військову готовність США.