Украина получит новые ракеты ATACMS и не только: в СМИ рассказали, что войдет в новый пакет помощи США

В покет войдут ракеты с кассетной боеголовкой

США после долгой паузы выделят Украине долгожданный новый пакет помощи. Ожидается, что в него помимо прочего войдут дополнительные ракеты ATACMS.

Как сообщает Politico со ссылкой на неназванные источники, которые знакомы с содержанием пакета, речь идет о боеприпасах с кассетной боеголовкой.

Издание отмечает, что в пакете будет "несколько" ракет с дальностью поражения в 100 миль (около 160 километров), то есть по всей видимости речь идет о вариации MGM-140A, которая поступила на вооружение США в 1991 году.

По данным источников издания, помимо ракет ATACMS также в пакет войдут и "маленькие" ракеты GMLRS к установкам HIMARS, а также боеприпасы к 155-мм ствольной артиллерии.

Чиновники отметили, что пакет оценивается в 300 миллионов долларов, в то время как ранее в западных СМИ появилось сообщение о том, что пакет будет в 400 миллионов долларов.

В то же время представители Пентагона говорят, что для средства для финансирования пакета были сэкономлены на предыдущем армейском контракте на поставки оружия Украине. Издание отмечает, что хоть Украине очень нужно это оружие, но в США понимают, что эта мера является временной и без дополнительного финансирования долго обходится не получится.

Как сообщалось ранее, в СМИ появлялись сообщения о том, что у американского оборонного ведомства есть около 4 миллиардов долларов президентских средств, которые позволят выделить Украине оружие и технику со своих запасов. Ранее Пентагон не хотел тратить эти деньги без гарантий рефинансирования от Конгресса, так как изъятие техники из своих запасов может оказать влияние на военную готовность США.