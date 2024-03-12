Укр

Украина получит новые ракеты ATACMS и не только: в СМИ рассказали, что войдет в новый пакет помощи США

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
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Автор
ATACMS Новость обновлена 12 марта 2024, 19:18
ATACMS

В покет войдут ракеты с кассетной боеголовкой

США после долгой паузы выделят Украине долгожданный новый пакет помощи. Ожидается, что в него помимо прочего войдут дополнительные ракеты ATACMS.

Как сообщает Politico со ссылкой на неназванные источники, которые знакомы с содержанием пакета, речь идет о боеприпасах с кассетной боеголовкой.

Издание отмечает, что в пакете будет "несколько" ракет с дальностью поражения в 100 миль (около 160 километров), то есть по всей видимости речь идет о вариации MGM-140A, которая поступила на вооружение США в 1991 году.

По данным источников издания, помимо ракет ATACMS также в пакет войдут и "маленькие" ракеты GMLRS к установкам HIMARS, а также боеприпасы к 155-мм ствольной артиллерии.

Чиновники отметили, что пакет оценивается в 300 миллионов долларов, в то время как ранее в западных СМИ появилось сообщение о том, что пакет будет в 400 миллионов долларов.

В то же время представители Пентагона говорят, что для средства для финансирования пакета были сэкономлены на предыдущем армейском контракте на поставки оружия Украине. Издание отмечает, что хоть Украине очень нужно это оружие, но в США понимают, что эта мера является временной и без дополнительного финансирования долго обходится не получится.

Как сообщалось ранее, в СМИ появлялись сообщения о том, что у американского оборонного ведомства есть около 4 миллиардов долларов президентских средств, которые позволят выделить Украине оружие и технику со своих запасов. Ранее Пентагон не хотел тратить эти деньги без гарантий рефинансирования от Конгресса, так как изъятие техники из своих запасов может оказать влияние на военную готовность США.

Теги:
#Украина #США #HIMARS #ATACMS