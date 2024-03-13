Не только Рязанский НПЗ: дроны СБУ ночью атаковали целый ряд важных объектов в РФ, все подробности

Последствия существенные

Очередная атака беспилотников на российские НПЗ в ночь на 13 марта была операцией СБУ. Помимо удара по нефтезаводу в Рязани, который растиражировали СМИ, "поймали" свои дроны и другие заводы.

Об этом "Телеграфу" сообщили собственные источники. По их данным, на самом деле дроны СБУ сегодня ночью атаковали целых три НПЗ в России. Ударам подверглись нефтеперерабатывающие заводы в Кстово (Нижнегородская область) и Киришах (Ленинградская область).

"Телеграфу" подтвердили, что данные атаки являются продолжением ряда спецопераций по вражеским НПЗ, которые ранее начала Служба безопасности.

"Мы системно реализуем подробно просчитанную стратегию по уменьшению экономического потенциала России. Наша задача — лишить врага ресурсов и уменьшить поток нефтяных денег и топлива, которые Россия направляет непосредственно на войну, на убийства наших граждан", — добавляет источник.

Стоит отметить, что, судя по видео в сети, последствия атаки были достаточно существенными. Кстати, атакованные сегодня НПЗ входят в топ-5 крупнейших заводов в России.

Важно, что факты атак уже подтверждают и в самой РФ. Её пропагандисты, например, сообщали, что в аэропорту Питера из-за атак объявляли план "Ковер".

Также СБУ вместе с другими представителями сил обороны атаковали дронами авиабазу ВВС России в Бутурлиновке и военный аэродром в Воронеже.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России произошел масштабный взрыв на нефтеперерабатывающем заводе возле Краснодара.