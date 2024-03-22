В Кабмине ответили на просьбы США не бить по российским НПЗ: "Понимаем партнеров, но..."

Мы действуем в соответствии с лучшими стандартами НАТО

В Украине отреагировали на статью FT, в которой заявлялось о том, что США просят Украину прекратить удары по российским НПЗ. Заявление представителя украинской власти было довольно решительным.

Статью прокомментировала вице-премьер-министр Ольга Стефанишина на "Киевском Форуме безопасности". По её словам, Украина понимает данные призывы, но отметила, что это законная цель для наших Вооруженных сил.

"Мы понимаем призывы американских партнеров. В то же время мы воюем теми возможностями, ресурсами и практиками, которые есть у нас сегодня. Также есть заявления и других официальных лиц, что это абсолютно законные цели с военной точки зрения", — сказала чиновница.

Стефанишина отметила, что украинская сторона ответила на такие призывы "достижением своих целей" и "очень успешными операциями", проведенными на территории России. В частности, она акцентировала на том, что есть "заявления и других официальных лиц, что это абсолютно законные цели с военной точки зрения".

Также министр рассказала, что в первый месяц вторжения РФ она говорила со штаб-квартирой НАТО и те сказали, что в стандартах Альянса — в первую очередь уничтожить инфраструктуру на территории РФ, которая дает возможность бомбить украинские города.

"Мы действуем в соответствии с лучшими стандартами НАТО", — сказала вице-премьер.

Напомним, что Украина в начале 2024-го года проводит мощные и успешные удары по российским НПЗ. Так, например, после одной из серий ударов Россия потеряла десятую часть своей нефтепереработки.