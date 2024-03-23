Ой, як незручно вийшло: в Росії після удару дронів палає черговий НПЗ (відео, фото)

Щонайменше один дрон досяг цілі та уразив нафтопереробний завод росіян

Після того, як у західних ЗМІ з'явилася інформація про те, що США нібито вимагали від України припинити бити по російським нафтопереробним заводам, вночі 23 березня черговий НПЗ в Росії отримав кілька безпілотників та палає. Прилетіло у Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області РФ.

Про це пишуть російські ЗМІ. Вони повідомляють, що вночі на підприємстві сталося кілька вибухів, після чого почалася сильна пожежа.

За даними з відкритих джерел, російське акціонерне товариство "Новокуйбишевський НПЗ" є одним з основних виробників та постачальників палива для реактивних двигунів марки РТ вищого ґатунку. Це паливо, яке зокрема використовують російські військові літаки.

Відомо, що на завод прилетіло щонайменше два українські дрони. Значно пошкоджено установки перероблювання нафти АВТ-4 та АВТ-5, пожежу росіяни не можуть ліквідувати до сих пір.

Як раніше писав "Телеграф", 22 березня у західних ЗМІ з'явилися публікації про те, що США нібито закликали Україну припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі. Там попереджають, що удари безпілотників можуть підвищити світові ціни на нафту та спровокувати заходи у відповідь.

В Офісі президента назвали наведені ЗМІ дані фіктивними, а також заявили, що Україна буде продовжувати удари по російській нафтовій інфраструктурі, щоб російські терористи отримували менше грошей для фінансування війни.