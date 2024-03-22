"Ніхто не диктуватиме": у Зеленського прокоментували резонансну статтю FT про прохання США

Удари по Білгородській та Курській областях служать підриву логістичних можливостей військ РФ

В Офісі президента відреагували на інформацію видання Financial Times про нібито вимоги США припинити атаки України по нафтовій інфраструктурі Росії. Там назвали наведені газетою дані фіктивними.

Радник голови ОП Михайло Подоляк в ефірі телеканалу "Дощ" наголосив, що ніхто не має права диктувати умови, як Україні стримувати агресію Росії.

"Це фіктивна інформація. Ніхто не буде після двох років повномасштабної війни диктувати Україні умови ведення цієї війни. У рамках міжнародного права Україна може "знежирювати" російські інструменти ведення війни. Паливо є базовим інструментом ведення війни. Україна руйнуватиме паливну інфраструктуру", — сказав Подоляк.

За його словами, Росія завдає ударів по критичній інфраструктурі України з "геноцидними" намірами, тоді як Україна знищує інфраструктуру війни.

Він наголосив, що удари по Білгородській та Курській областях служать підриву логістичних можливостей військ РФ.

"Нам важливо повернути війну на територію країни-агресора. Ми бачимо, що робить сьогодні Росія з цивільним населенням у прифронтовій зоні: використовує керовані важкі авіабомби у гігантській кількості, повністю стирає з лиця землі міста та села у Сумській та Харківській областях. Щоб це зупинити, треба відсунути від лінії фронту російські бази", — додав Подоляк.

Зазначимо, раніше віце-прем’єр-міністерка України Ольга Стефанішина, коментуючи статтю американського ЗМІ, заявила, що НПЗ Росії — законна мета для ЗСУ. У той самий час, за її словами, можна припустити, що прохання від США дійсно були — міністр сказала, що "розуміє заклики американських партнерів".

Раніше "Телеграф" писав, що Україна на початку 2024 року проводить потужні та успішні удари по російських НПЗ. Так, наприклад, після однієї із серій ударів Росія втратила десяту частину своєї нафтопереробки.