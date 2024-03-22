"Никто не будет диктовать": у Зеленского прокомментировали резонансную статью FT о просьбах США

Удары по Белгородской и Курской областях служат подрыву логистических возможностей войск РФ

В Офисе президента отреагировали на информацию издания Financial Times о якобы требованиях США прекратить атаки Украины по нефтяной инфраструктуре России. Там назвали приведенные газетой данные фиктивными.

Советник главы ОП Михаил Подоляк в эфире телеканала "Дождь" подчеркнул, что никто не вправе диктовать условия, как Украине сдерживать агрессию России.

"Это фиктивная информация. Никто не будет после двух лет полномасштабной войны диктовать Украине условия ведения этой войны. В рамках международного права Украина может "обезжиривать" российские инструменты ведения войны. Топливо является базовым инструментом ведения войны. Украина будет разрушать топливную инфраструктуру", — сказал Подоляк.

По его словам, Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины с "геноцидными" намерениями, тогда как Украина уничтожает инфраструктуру войны.

Он подчеркнул, что удары по Белгородской и Курской областях служат подрыву логистических возможностей войск РФ.

"Нам важно вернуть войну на территорию страны-агрессора. Мы видим, что делает сегодня Россия с гражданским населением в прифронтовой зоне: использует управляемые тяжелые авиабомбы в гигантском количестве, полностью стирает с лица земли города и села в Сумской и Харьковской областях. Чтобы это остановить, надо отодвинуть от линии фронта российские базы", — добавил Подоляк.

Отметим, ранее вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина, комментируя статью американского СМИ, заявила, что НПЗ России — законная цель для ВСУ. В то же время, по ее словам, можно предположить, что просьбы от США действительно были — министр сказала, что "понимает призывы американских партнеров".

Ранее "Телеграф" писал, что Украина в начале 2024-го года проводит мощные и успешные удары по российским НПЗ. Так, например, после одной из серий ударов Россия потеряла десятую часть своей нефтепереработки.