Ой, как неудобно получилось: в России после удара дронов горит очередной НПЗ (видео, фото)

По меньшей мере, один дрон достиг цели и поразил нефтеперерабатывающий завод россиян

После того как в западных СМИ появилась информация о том, что США якобы потребовали от Украины прекратить бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, ночью 23 марта очередной НПЗ в России получил несколько беспилотников и пылает. Прилетело в Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ.

Об этом пишут российские СМИ. Они сообщают, что ночью на предприятии произошло несколько взрывов, после чего начался сильный пожар.

По данным из открытых источников, российское акционерное общество "Новокуйбышевский НПЗ" является одним из основных производителей и поставщиков топлива для реактивных двигателей марки РТ высшего сорта. Это топливо, которое, в частности, используют российские военные самолеты.

Известно, что на завод прилетели по меньшей мере два украинских дрона. Значительно повреждены установки переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5, пожар россияне не могут ликвидировать до сих пор.

Как ранее писал "Телеграф", 22 марта в западных СМИ появились публикации о том, что США якобы призвали Украину прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре. Там предупреждают, что удары беспилотников могут повысить мировые цены на нефть и спровоцировать ответные меры.

В Офисе президента назвали приведенные СМИ данные фиктивными, а также заявили, что Украина будет продолжать удары по российской нефтяной инфраструктуре, чтобы российские террористы получали меньше денег для финансирования войны.