Вибухи на Новолипецькому комбінаті: у ГУР розповіли про наслідки

Завод, який працював в інтересах терористів, тепер надовго вийде з ладу

Новолипецький комбінат, який вночі 24 лютого атакували безпілотники, тепер надовго вийде з ладу. Така ж доля спіткає усі інші російські об'єкти, які задіяні у підтримці російського вторгнення в Україну.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону. Він не став підтверджувати або спростовувати версію про те, що удару завдали саме українські безпілотники.

"Є те, що повідомляють джерела. Ми не будемо це підтверджувати чи спростовувати. Але було російське виробництво, яке напряму задіяно у військово-промисловому комплексі, спрямовує сталь на виробництво гармат, броні та ракетного озброєння, яким вбивають українців. Тобто, це військове підприємство, яке задіяно у ворожому військово-промисловому циклі виробництва і забезпечення їхньої армії-агресора", – сказав він.

Юсов додав, що з огляду на вищенаведену інформацію не потрібно дивуватися тому, що на заводі сталися вибухи та щось згоріло. Якщо кажуть, що це були безпілотники та спільна операція ГУР МО та СБУ – то хай воно так і буде.

"Але сам факт ми можемо підтвердити, що так, це підприємство тепер на довгий час буде виведено з ладу", – підкреслив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що 24 лютого українські безпілотники завдали удару по російському місту Липецьк. Мішенню атаки став місцевий металургійний комбінат, який працює на забезпечення війни російських терористів в Україні, було чутно потужні вибухи.