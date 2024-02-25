Взрывы на Новолипецком комбинате: в ГУР рассказали о последствиях

Завод, работавший в интересах террористов, теперь надолго выйдет из строя

Новолипецкий комбинат, который ночью 24 февраля атаковали беспилотники, теперь надолго выйдет из строя. Такая же участь постигнет все другие российские объекты, задействованные в поддержке российского вторжения в Украину.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона. Он не стал подтверждать или опровергать версию о том, что удар нанесли именно украинские беспилотники.

"Есть то, что сообщают источники. Мы не будем это подтверждать или опровергать. Но было российское производство, которое напрямую задействовано в военно-промышленном комплексе, направляет сталь на производство пушек, брони и ракетного вооружения, которым убивают украинцев. То есть это военное предприятие, которое задействовано во вражеском военно-промышленном цикле производства и обеспечения их армии-агрессора", – сказал он.

Юсов добавил, что, учитывая вышеприведенную информацию, не нужно удивляться тому, что на заводе произошли взрывы и что-то сгорело. Если говорят, что это были беспилотники и совместная операция ГУР МО и СБУ – пусть так и будет.

"Но сам факт мы можем подтвердить, что да, это предприятие теперь на долгое время будет выведено из строя", – подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что 24 февраля украинские беспилотники нанесли удар по российскому городу Липецк. Мишенью атаки стал местный металлургический комбинат, работающий на обеспечение войны российских террористов в Украине, были слышны мощные взрывы.