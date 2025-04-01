Хронологія війни — день 1133: бої у Бєлгородській області та на Покровському напрямку

1 квітня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій із фронту. На 1133 день війни росіяни не зменшують обертів на фронті, але змушені відволікатися на Бєлгородську область

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1133 дні. Кількість бойових зіткнень на фронті залишається високою, а основні бойові дії відбуваються на Покровському напрямі.

Як проходить 1133-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 1 квітня — " Телеграф " зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У США виступили проти запровадження в Україні тимчасового правління, яке пропонував Путін.

Про новини та події 29 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1130: "прорив" ЗСУ в Бєлгородській області та удар по Харкову

Про те, що відбувалося 30 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1131: Трамп злиться на Путіна, а NYT написала про "таємну історію" України

З ситуацією в Україні 31 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1132: Росія атакувала Україну дронами у річницю визволення Київщини