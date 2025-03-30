Хронологія війни — день 1131: масштабний удар по Харкову та загострення під Покровськом

30 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій із фронту. На 1131 рік війни росіяни продовжують масові удари дронами, через що ще раз постраждав Харків.

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1131 день. Бої на фронті загострилися, а минулої доби там нарахували майже дві сотні бойових зіткнень. При цьому ключовим залишається Покровський напрямок, де відбулася майже третина з них.

Як проходить 1131-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 30 березня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 За даними мера Харкова Ігоря Терехова, внаслідок обстрілу росіян загинуло двоє людей, а ще 27 отримали поранення.

Про те, що відбувалося 27 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1128: загострення під Покровськом та обстріл Херсона

З ситуацією в Україні 28 березня можна ознайомитися в цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1129: росіяни атакували Полтаву та тиснуть біля Покровська

Про новини та події 29 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1130: "прорив" ЗСУ в Білгородській області та удар по Харкову