Хронологія війни — день 1128: загострення під Покровськом та нові масштабні обстріли

27 березня "Телеграф" продовжує вести в режимі онлайн зведення останніх подій з фронту. На 1128 день війни росіяни продовжують масові удари, показуючи, що не налаштовані на припинення вогню

Повномасштабна війна Росії проти України триває вже 1128 день. Ситуація на фронті продовжує загострюватися, а кількість бойових сутичок минулої доби перевалила за 200, і майже сотня з них сталася на Покровському напрямку.

Як проходить 1128-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 27 березня – "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

1:00 Російська атака продовжується, а основна кількість БПЛА знаходиться у Полтавській області.

00:00 Через масштабну атаку на Дніпро сталося кілька пожеж, було пошкоджено об’єкти інфраструктури та кілька автомобілів. Тим часом після обстрілу Харкова є інформація про вісім постраждалих.

З ситуацією в Україні 24 березня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни – день 1125: росіяни вдарили по Сумах, а в Росії впав Су-25

Про новини та події 25 березня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1126: домовленості з Росією та вибухи у Кривому Розі

Про те, що відбувалося 26 березня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1127: візит Зеленського до Парижа та вибухи в Харкові