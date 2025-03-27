Росіяни атакували Запоріжжя "шахедами": що відомо про наслідки атаки (оновлено)

У повітрі зафіксовано до 15 "шахедів", мешканців просять залишатися в укриттях

Росія ввечері 27 березня здійснила масований обстріл Запорізької області дронами-камікадзе. У регіоні лунають вибухи, працює протиповітряна оборона.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, а також місцеві моніторингові канали. За його словами, перший вибух у Запоріжжі пролунав о 19:58.

23:00 Вибуховою хвилею та уламками вибиті вікна у кількох багатоповерхівках – ОВА. Комунальники вже розпочали закривати вікна в постраждалих будинках.

22:08 Зʼявились перші фото наслідків атаки дронів на одну з громад Запорізького району.

21:50 19-річний хлопець отримав поранення внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. Наразі йому надана вся необхідна допомога. Стан постраждалого медики оцінюють як стабільний.

21:34 Триває ліквідація пожеж, які виникли внаслідок атаки ворожих БпЛА на Запоріжжя та Запорізький район. Вибуховою хвилею та уламками зруйнований будинок у Кушугумі та дачний будинок у Запоріжжі. Сталися загорання, повідомляє глава ОВА.

20:51 За попередніми даними, внаслідок обстрілу Запоріжжя та прилеглого району, спалахнула пожежа на території об'єкта інфраструктури. Палають також дачні будинки, повідомляє Федоров.

"Працює наша ППО. До відбою залишайтеся у безпечних місцях", — написав Федоров. Уже о 20:06 він повідомив про нові вибухи.

Моніторингові джерела фіксують у повітрі до 15 дронів типу "шахед", які прямують або вже пролетіли над територією Запоріжжя. Повітряна тривога в області триває з 18:08.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про масовану атаку дронами на Харків. Внаслідок ударів постраждали вісім людей.