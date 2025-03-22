Груди каміння замість будинків. Ексклюзивні кадри наслідків атаки на Запоріжжя (фото, відео)

На місто скерували з десяток "Шахедів"

Внаслідок російської дронової атаки на Запоріжжя загинуло троє людей. По місту в ніч на 22 березня скерували 12 ударних БПЛА.

"Телеграф" вже побував на місці подій. Через російську атаку пошкоджень зазнали багатоповерхівки та житлові будинки.

На фото та відео видно, що більшість будівель отримали значні пошкодження. Подекуди від будинків залишились лише стіни. Також у дворах приватного сектору вибуховою хвилею вибило вікна, двері та навіть важкі ворота гаражів. Місцеві жителі продовжують ліквідовувати наслідки російської атаки самотужки та з допомогою рятувальників.

Внаслідок атаки дронів постраждало чимало автівок, які перебували у дворах приватних секторів. Деякі будинки перетворились на груду каміння та деревини. Сила вибухової хвилі була така, що вікна виривало з рамами та обшивкою.

За даними Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС), загинуло 3 людей, з них — одна дитина. Лікарям не вдалось врятувати 38-річну жінку, вона померла у лікарні від отриманих травм. Кількість постраждалих зросла до 12 осіб, серед них — одна дитина.

Також повідомлялось, що внаслідок російської атаки постраждав дитячий садок, місцевий ресторан та одна з автозаправних станцій. Наразі 94 місцевих звернулись до соцслужб.

Раніше "Телеграф" показував, як виглядає Запоріжжя після дронової атаки РФ. Відомо, що загинула ціла родина — батьки та 17-річна донька.