Рус

Годинник з фото загиблої дитини та розбитий дитячий садок. Як виглядає Запоріжжя після атаки РФ (відео)

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Росіяни воюють проти дітей Новина оновлена 22 березня 2025, 10:38
Росіяни воюють проти дітей. Фото Колаж "Телеграфа"

Вони вбили дівчинку, також постраждало немовля

Запоріжжя зазнало масованої атаки російськими безпілотниками ввечері 21 березня. Загинула ціла родина — батьки та 17-річна донька. В мережі показали, як зараз виглядає місце обстрілу, де знайшли годинник з фото вбитої Росією дівчинки.

"Ця атака забрала життя цілої родини. Тіла доньки і тата витягли з-під завалів. За життя мами медики боролися понад 10 годин, та на жаль врятувати її не вдалося", — повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров о 9:34 22 березня.

Він додав, що з різними травмами через російську атаку до лікарів звернулося 12 людей. Станом на ранок суботи в лікарнях залишається п'ятеро постраждалих. Зокрема — немовля з контузією. Його стан медики оцінюють, як середньої важкості. Також госпіталізовано двоє жінок та двоє чоловіків з травмами середньої тяжкості.

Telegram-канал "5 редакція Запоріжжя" публікує відео, як зранку виглядають два будинки після атаки росіян на Запоріжжя. Один з них за час повномасштабної війни постраждав вже вдруге.

"5 Редакція" також показала дитячий садок, який постраждав від удару росіян по Запоріжжю. В момент атаки там перебувала жінка-сторож.

Також в мережі з'явилося відео настінного годинника з портретом загиблої дівчинки. Його було знайдено під час розбору завалів в розбомбленому будинку.

Нагадаємо, окупанти атакували обласний центр 12-ма БпЛА типу "Shahed". Унаслідок влучань по житлових забудовах зайнялися пожежі, зруйновані обʼєкти цивільної інфраструктури.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 21 березня Україну атакували пів сотні російських "шахедів". Вибухи лунали в кількох областях.

Теги:
#Дитина #Запоріжжя #Жертви #Відео #Атака