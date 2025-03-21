Передмістя у вогні: які наслідки нічної атаки російських окупантів на Одесу (відео)

Внаслідок ворожої атаки спалахнули численні пожежі у передмісті Одеси

Після атаки росіян по Одесі в ніч з 20 на 21 березня вогнем охоплено передмістя. Почалися пожежі в об'єктах торгівельної інфраструктури, пошкоджено цивільні будівлі та автомобілі цивільних мешканців Одеси.

Про це повідомив мер міста Геннадій Труханов. Він виклав відеозапис з місця подій, де можна побачити масштаби пожеж та руйнувань від атаки російських окупантів.

Зазначимо, що голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер раніше повідомляв, що через атаку російських окупантів є пошкодження цивільної інфраструктури, в тому числі житлової, торгового центру та магазинів.

"Є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлової багатоповерхівки, торгового центру та магазинів. Постраждало троє людей, серед них є неповнолітні. Внаслідок російської атаки у трьох локаціях спалахнули потужні пожежі. Також є локальні аварійні відключення електроенергії у Приморському, Пересипському та Київському районах Одеси", – зазначалося у повідомленні.

Раніше "Телеграф" писав, що в ніч на середу 19 березня у Києві та Київській області лунали вибухи. Через ворожий обстріл у Бучанському районі 60-річний чоловік отримав поранення обох нижніх кінцівок, його госпіталізували. За попередньою інформацією в трьох населених пунктах району пошкоджені та частково зруйновані 9 приватних будинків. В трьох таунхаусах спалахнули пожежі, їх ліквідували.

Також окупанти в цю ж ніч атакували Кропивницький – місто пережило масштабну атаку безпілотниками. Постраждали люди, зруйновано цивільну інфраструктуру. Серед постраждалих від масованої атаки РФ на Кропивницький – четверо дітей. Також повідомлялося, що під вогнем були переважно житлові мікрорайони, "Укрзалізниця" змінила рух деяких поїздів через пошкодження колії. Загалом через наліт окупантів, які знімали свій злочин на відео, постраждало 14 осіб.