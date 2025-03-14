У Кривому Розі пролунали два вибухи. Ворог завдав удар по центру житлового кварталу (фото, відео)

Росіяни вчергове обстріляли мирне українське місто

Два вибухи у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали у п’ятницю, 14 березня, близько 20:10. За даними моніторів, росіяни вдарили по місту балістичними ракетами "Іскандер-М".

Про наслідки влучань повідомили в мерії населеного пункту та обласній військовій адміністрації. Після вибухів у небо над містом піднявся дим.

"Кривий Ріг. Ракетна атака. Бережіть себе. Можливі повторні виходи", – дописав мер Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Про можливість повторних ударів повідомив і очільник ОВА Сергій Лисак:

"Ворог вчергове завдав підступного ракетного удару у центр житлового кварталу. Черговий доказ, що росіяни воюють з цивільним населенням. Відповідні служби вже працюють. Наслідки уточнюємо. До відбою залишайтесь в укриттях, є ймовірність повторних виходів", – дописали в адміністрації.

Місцеві Телеграм-канали та медіа пишуть, що у деяких районів міста зникло світло.

"Свої. Кривий Ріг" опублікували відео того, який вигляд має один із під’їздів після удару.

За даними видання, деякі вулиці міста вже перекрили, фіксуються затори. На проїжджій частині лежать вибиті вікна.

Повідомляють і про постраждалих. За даними ОВА, попередньо, чотири людини отримали поранення середньої тяжкості – їм надають необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що на Дніпропетровщині військовий побився з поліцією. Він захищав продавця квітів.