В Кривом Роге раздались два взрыва. Враг нанес удар по центру жилого квартала (фото, видео)

Россияне в очередной раз обстреляли мирный украинский город

Два взрыва в Кривом Роге на Днепропетровщине прогремели в пятницу, 14 марта, около 20:10. По данным мониторов, россияне ударили по городу баллистическими ракетами "Искандер-М".

О последствиях попаданий сообщили в мэрии населённого пункта и областной военной администрации. После взрывов в небо над городом поднялся дым.

UPD 22:00 Известно об 11 пострадавших в результате удара по Кривому Рогу, шестеро из них госпитализированы. Среди повреждений в городе – 4 многоквартирных и столько же частных домов. Есть разрушение объектов бизнеса. Повреждены городские коммуникации.

"Кривой Рог. Ракетная атака. Берегите себя. Возможны повторные выходы", – дописал председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

О возможности повторных ударов сообщил и глава ОВА Сергей Лысак:

"Враг в очередной раз нанес коварный ракетный удар в центр жилого квартала. Очередное доказательство, что россияне воюют с гражданским населением. Соответствующие службы уже работают. Последствия уточняем. До отбоя оставайтесь в укрытиях, есть вероятность повторных выходов", – дописали в администрации.

Местные Телеграм-каналы и медиа пишут, что в некоторых районах города исчез свет.

"Свои. Кривой Рог" опубликовали видео того, как выглядит один из подъездов после удара.

По данным издания, некоторые улицы города уже перекрыли, фиксируются пробки. На проезжей части лежат выбитые окна.

Сообщают и о пострадавших. По данным ОВА, предварительно четыре человека получили ранения средней тяжести – им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что на Днепропетровщине военный подрался с полицией. Он защищал продавца цветов.