В Кривом Роге раздался взрыв. После попадания вспыхнул пожар, есть пострадавшие (обновлено)

Россияне в очередной раз бьют по мирным городам

Взрыв в Кривом Роге раздался в 7:17 в среду, 12 марта. Перед этим были предупреждения об угрозе применения Россией баллистического вооружения для юга Украины. Есть попадание и пострадавшие.

"Баллистика на Кривой Рог", — предупредили в Воздушных силах.

Обновлено 8:00 Вилкул сообщил, что пострадали несколько человек. Они госпитализированы. Он подтвердил попадание в объект гражданской инфраструктуры и пожар.

Обновлено 7:51 Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что по предварительным данным, есть раненый человек. Произошло попадание в инфраструктурный объект, вспыхнул пожар.

Обновлено 7:41 Прогремел второй взрыв. Об этом пишут местные паблики.

О взрыве в Кривом Роге сообщили местные Telegram-каналы. По их данным, россияне запустили на город ракету. После взрыва в небо поднялся дым.

"После взрыва поднялся дым. Сообщают о пожаре. В домах рядом вылетели окна", — сообщает Telegram-канал "Свой Кривой Рог".

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул подтвердил взрыв и ракетную атаку в Кривом Роге. Он призвал соблюдать информационную гигиену и предупредил о возможности повторных взрывов (информация по состоянию на 7:30).

Как сообщал "Телеграф", во вторник, 11 марта, взрыв прогремел в пределах Одессы. По городу была выпущена одна баллистическая ракета "Искандер-М". Кроме того, минувшей ночью враг попытался атаковать Киев ударными беспилотниками, противовоздушная оборона отражала атаку русской армии.