Россияне активизировали атаки в Сумской области. В ГПСУ рассказали, что сейчас происходит на границе

Оккупанты выбрали новую тактику атак на Сумщине

Российские войска предпринимают попытки проникновения на территорию Украины в районе населенного пункта Новенькое Сумской области. Они действуют малыми группами, но украинские военные не дают им закрепиться.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире канала "Еспресо". По его словам, в рамках операции Сил обороны Украины в Курской области россияне пытаются прорвать левый фланг, чтобы перерезать логистические пути.

Ранее оккупанты атаковали колоннами техники в направлении Журавки.

"Некоторое время назад такие действия были более активными, даже с привлечением колонн техники. Враг совершал наступление в направлении населенного пункта Журавка. Тогда пограничники и ВСУ уничтожили эти колонны техники, и враг не смог приблизиться к нашей границе", — сообщил спикер.

Сейчас россияне используют новую тактику – к Новенькому Сумской области они продвигаются небольшими группами по 2-5 человек, поскольку местность не позволяет использовать бронетехнику.

"Этот населенный пункт был уже фактически уничтожен. В настоящее время враг не может использовать технику, поскольку местность этому не способствует. Однако средства, которые используют ВСУ и пограничники на этом направлении, не позволяют врагу расширить зону активных боевых действий и даже не позволяют им закрепиться. Фактически все эти группы, пытающиеся проникнуть, уничтожаются вблизи линии государственной границы", — заявил Демченко.

По информации Генерального штаба ВСУ, в зоне проведения операции на Курщине Силы обороны отразили 11 вражеских атак. Кроме того, россияне нанесли 41 авиационный удар по применению 61 управляемой бомбы. Применяли захватчики и артиллерию — было зафиксировано 272 артиллерийских обстрела позиций украинских войск и населенных пунктов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что россияне жалуются на полный провал операции в Судже. По их заявлениям, операцию спланировали плохо, украинская разведка знала обо всем с самого начала, а в трубе больше россиян задохнулось, чем было убито украинскими военными.