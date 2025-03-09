Больше задохнулось, чем перестреляли: россияне жалуются на полный провал операции в Судже

В отличие от Авдеевки, здесь все изначально у россиян пошло не по плану

Попытка российских оккупантов повторить "авдеевский сценарий" и забросить в тыл Вооруженных сил Украины большую группу солдат через трубу газопровода полностью провалилась, признают российские пропагандисты. По их заявлениям, операцию спланировали плохо, украинская разведка знала обо всем с самого начала, а в трубе больше россиян задохнулось, чем было убито украинскими военными.

В частности, один из известных российских "военкоров", пропагандист Владимир Романов утверждает, что российское подразделение, выполнявшее эту операцию, участвовало в событиях в Авдеевке в начале 2024 года. Однако, в отличие от Авдеевки, здесь абсолютно все пошло не по плану, жалуется он.

"Одно подразделение, которое еще со времен Авдеевки очень любит пиар, заявило идею с трубой — на волне "можем повторить"... Подразделение заявило, что все подготовило: вентиляцию, отстойники, воду и провиант, связь и т.д. Но оказалось, что не подготовили. Результат все на местах знают", – пожаловался он.

Кроме того, другие российские пропагандисты пишут, что операцию "планировали хайпожоры". А о попытке пройти по трубе в тыл ВСУ украинская разведка знала достаточно давно. "Крайним" на этот раз некоторые пропагандисты сделали известного российского дроновода с псевдонимом "Моисей", который 1 марта опубликовал в своем канале просьбу срочно помочь с поставкой кислородных баллонов. Именно это, отмечают пропагандисты, убедило украинскую разведку в том, что полученная ими информация о попытке повторить "авдеевский бросок" вполне реальна.

Нытье русских "военкоров" прилагается:

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