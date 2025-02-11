Обстрел интерната в Судже: в ВСУ рассказали о переговорах с генералом Кадырова (видео)

Кадыровский генерал делал громкие обещания

В ВСУ обнародовали доказательства того, что российская армия знала о том, что в интернате в Судже находятся лишь мирные жители. Однако это не остановило их от нанесения авиаудара 1 февраля.

Новые доказательства обнародованы в youtube-канале ТРО ВСУ. Пресс-офицер военной комендатуры на российской территории Алексей Дмитрашковский показал видео своего общения с командиром чеченского подразделения "Ахмат" Апти Алаудиновым.

"В интернате находились около 100 местных жителей. Повторюсь, это были люди в возрасте, люди с инвалидностью. И пока украинская армия в лице Военной комендатуры спасала людей, генерал тик-ток войск Апти Алаудинов начал цинично врать о том, что случилось. Что это (обстрел) сделала украинская армия", — рассказал Дмитрашковский.

Он отметил, что именно он вел переговоры с кадыровским генералом и обнародовал записи разговора, чтобы показать, о чем они договаривались.

При этом на кадрах слышно, что Алаудинов громко обещал, что российские войска не будут обстреливать интернат до того, как оттуда вывезут людей. Однако в конечном итоге, у него возникли проблемы с получением разрешений у вышестоящего руководства или у него изначально не было желания кого-либо спасать. В конечном итоге свое обещание он не выполнил и в добавку начал обвинять ВСУ в обстрелах интерната.

В интернате на момент удара находилось около сотни мирных россиян, в основном это пожилые люди или люди с инвалидностью. Вследствие удара авиабомбой погибло от шести до восьми человек, остальных украинским военным удалось спасти.

Как сообщалось ранее, в Воздушных силах ВСУ ранее обнародовали доказательства того, что атака на Суджу 1 февраля была совершена с российского самолета.