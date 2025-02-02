Новое военное преступление РФ: Воздушные силы предоставили доказательства, что интернат в Судже разрушил российский КАБ

Попаданием КАБа была разрушена центральная часть дома, где находились люди, есть погибшие и раненые

Воздушные силы Вооруженных сил Украины привели доказательства того, что интернат в Судже Курской области был уничтожен именно российской управляемой авиабомбой (КАБ). В Воздушных силах предоставили скриншоты из системы "Вираж-планшет", где можно увидеть траекторию полета, запущенного российскими оккупантами КАБа.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ. Там напомнили, что россияне целенаправленно сбросили управляемую авиабомбу на здание, где находились российские беженцы.

"Около 18.00 01 февраля 2025 года российская авиация нанесла удар с применением управляемой авиабомбы по месту временного проживания гражданского населения (ул. Ленина, 7, Суджа) – трехэтажному зданию бывшего интерната, в котором находились 86 гражданских лиц местного населения и пункт Национальной полиции Украины с 4 полицейскими", – сказано в сообщении.

Отмечается, что попаданием КАБ была разрушена центральная часть дома, где находились люди. В общей сложности четыре человека погибли, четверо были тяжело ранены, еще 80 человек практически не пострадали от вражеского удара. Раненых эвакуировали в стабилизационные пункты с целью оказания медицинской помощи и последующей эвакуации.

"Бить бомбами по мирному населению — фирменный почерк российских преступников! Даже когда мирное население — местные жители, россияне. Уже традиционно, многочисленные российские паблики обвиняют в ударе Украину. Не получится! Есть неопровержимые доказательства и результаты объективного контроля, что удар осуществлен российской тактической авиацией. Вашему вниманию скриншоты из системы "Вираж-планшет" с траекторией полета российской управляемой авиационной бомбы", — добавили в ВС ВСУ.

Напомним, что 1 февраля во второй половине дня российские оккупанты нанесли удар КАБом по городу Суджа в Курской области. Взрывом было разрушено здание школы-интерната, где находились российские беженцы – преимущественно лежачие, пожилые люди и люди, потерявшие жилье в результате обстрелов со стороны российской армии. В результате атаки примерно 95 человек оказались под завалами.