Россияне ударили по жилым домам в Харькове и Полтаве. Есть жертвы (фото и видео) - обновлено

Армия РФ ударила по домам утром в выходной, когда люди спали дома

Утром в субботу, 1 февраля, россияне устроили массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. В частности, враг ударил по Харькову, известно об одном погибшем и пострадавших. Также оккупанты ударили по жилому дому в Полтаве, разрушен целый подъезд пятиэтажки.

Полтава

Обновлено 9:33 Количество погибших возросло до трех человек, — ГСЧС. 10 человек пострадали, среди них — ребенок. Продолжаются аварийно-спасательные работы.

Обновлено 9:15 В ГСЧС сообщили, что из-за российского удара погибли два человека. Еще семеро пострадали, в том числе ребенок.

"Чрезвычайники спасли 21 человека. Разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, возник пожар. Повреждены соседние дома и 12 авто. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы", — сказано в сообщении.

Россияне атаковали Полтаву, есть попадание в жилой дом, сообщила Полтавская ОВА. На месте работают спасатели и все экстренные службы. Информация о возможных пострадавших уточняется. Местные паблики пишут, что снесен целый подъезд.

Также есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе Полтавской области. Без света остались 164 бытовых и один юридический потребители.

Харьков

Как сообщил в Telegram мэр Харькова Игорь Терехов, после 7 часов утра произошел прилет в Холодногорском районе города, в пределах жилой застройки. На месте попадания вспыхнул пожар.

"К сожалению, один человек погиб в результате удара по Холодногорскому району", — говорится в сообщении.

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Терехов уточнил, что по предварительным данным, удар по Харькову был совершен БПЛА типа "Шахед". Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на 8:30 количество пострадавших возросло до пяти человек.

Ранее "Телеграф" сообщал о последствиях масштабных обстрелов Одессы и Запорожья. В Одессе пострадали люди и есть разрушения в историческом центре.