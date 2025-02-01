Масштабные обстрелы Одессы и Запорожья. Что известно на утро (фото и видео) - обновлено

Россияне атакуют мирные города

Вечером 31 января россияне ударили баллистикой по центру Одессы, а ночью 1 февраля массированно атаковали беспилотниками Запорожье. В Одессе пострадали семь человек и повреждены исторические здания, в Запорожье есть разрушения и один пострадавший.

Запорожье

Обновление 8:45 В ГСЧС сообщили, что с 00:50 до 01:40 армия РФ нанесла 16 ударов беспилотниками по областному центру. В результате падения обломков пострадал 57-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь, от госпитализации пострадавший отказался.

Как сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, россияне использовали для атаки в Запорожье 18 "шахедов". В городе из-за российской атаки повреждено учебное заведение, дома и автомобили. Пострадали также автомойка и частные гаражи.

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Одесса

Вечером 31 января россияне атаковали баллистическими ракетами Одессу, больше всего в результате атаки пострадал исторический центр города и элитный отель "Бристоль". Взрывная волна также выбила окна в домах, расположенных рядом. Много повреждений и разрушений в охранной зоне ЮНЕСКО, повреждено здание, находящееся под усиленной защитой.

По данным полиции области, по последним данным известно о семи раненых. Их отправили в больницу, данные о пострадавших уточняются.

Как сообщал "Телеграф", утром 1 февраля россияне устроили ракетный удар по Украине. Враг запустил ракеты Х-101 с борта стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и задействовал другие средства воздушного нападения. Мишенью россияне в очередной раз избрали энергетическую и гражданскую инфраструктуру.