Масштабні обстріли Одеси та Запоріжжя. Що відомо на ранок (фото та відео) - оновлено

Росіяни атакують мирні міста

Ввечері 31 січня росіяни вдарили балістикою по центру Одеси, а вночі 1 лютого масовано атакували безпілотниками Запоріжжя. У Одесі постраждало семеро людей та пошкоджено історичні будівлі, у Запоріжжі є руйнування та один постраждалий.

Запоріжжя

Оновлення 8:45 У ДСНС повідомили, що з 00:50 до 01:40 армія РФ завдала 16 ударів безпілотниками по обласному центру. Внаслідок падіння уламків постраждав 57-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу, від госпіталізації постраждалий відмовився.

Як повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров, росіяни використали для атаки на Запоріжжя 18 "шахедів". В місті через російську атаку пошкоджений навчальний заклад, будинки та автівки. Постраждали також автомийка та приватні гаражі.

Зверніть увагу: Війна — день 1074: солдати КНДР тікають із Курщини, а Росія завдала нового масованого удару

Одеса

Ввечері 31 січня росіяни атакували балістичними ракетами Одесу, найбільше внаслідок атаки постраждав історичний центр міста та елітний готель "Брістоль". Вибухова хвиля також вибила вікна в будинках, розташованих поруч. Багато пошкоджень і руйнувань в охоронній зоні ЮНЕСКО, пошкоджено будівлю, яка перебуває під посиленим захистом.

За даними поліції області, за останніми даними відомо про сім поранених. Їх відправили до лікарні, дані про постраждалих уточнюються.

Як повідомляв "Телеграф", зранку 1 лютого росіяни влаштували ракетний удар по Україні. Ворог запустив ракети Х-101 з борту стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та задіяв інші засоби повітряного нападу. Мішенню росіяни вкотре обрали енергетичну та цивільну інфраструктуру.