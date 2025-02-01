В Києві прогриміли вибухи: столиця відбиває атаку російських безпілотників

Один БПЛА прорвався до Києва, один БПЛА перебував біля Борисполя

В Києві 1 лютого вночі було чутно серію вибухів. Столиця відбивала атаку російських ударних безпілотників, які намагалися атакувати місто, загрозу знешкодила протиповітряна оборона.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Перед цим кореспондент "Телеграфа" повідомив про вибухи у передмісті Києва, де безпілотник намагався прорватися до столиці.

"Чутно вибухи! Подалі від вікон!", – повідомив Ткаченко.

За даними моніторингових каналів, один БПЛА прорвався до Києва, один БПЛА перебував біля Борисполя та, скоріше за все, був знищений мобільними вогневими групами. Ще один безпілотник блукав по Київській області. Наразі невідомо про наслідки відбиття атаки окупантів.

Зазначимо, що російські окупанти в ніч на 1 лютого на тлі масштабного нальоту ударних безпілотників атакували кілька українських областей крилатими та балістичними ракетами. Зокрема під ударом перебували Полтавська, Харківська, Дніпропетровська області, а також Одеса вдруге за останні години.

Нагадаємо, що у п’ятницю ввечері, 31 січня, росіяни обстріляли історичний центр Одеси балістикою. Потужні вибухи пролунали неподалік від відомого готелю "Брістоль". Попередньо, російські окупанти запустили по цивільному населенню три ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, одна з ракет була касетною.