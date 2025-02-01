Росіяни заявили про атаку на Буданова в Одесі: чи був він там насправді

Попри усі заяви російської пропаганди, Буданова у місті й близько не було

Російська пропаганда почала заявляти, що ціллю для російського ракетного удару по центру Одеси ввечері 31 січня нібито був керівник Головного розвідувального управління Міністерства оборони України Кирило Буданов. Російську брехню вже спростували як безпосередньо в ГУР МО, так і в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Зокрема, про це написав керівник ЦПД Андрій Коваленко. Він закликав припинити поширювати фейки, які продукує російська пропаганда.

"З начальником ГУР МО Кирилом Будановим все добре. Не поширюйте фейки росіян", – коротко повідомив він.

Представник ГУР МО Андрій Юсов дав більш розгорнутий коментар. Він зазначив, що Буданова не було ані в готелі "Брістоль", ані в інших історичних будівлях, які потрапили під атаку окупантів.

"Ні, звісно Кирила Буданова не було в Одеському готелі "Брістоль", як бреше рашистська пропаганда. Не було начальника ГУР і в інших історичних спорудах в центрі міста, в центрі, який мав би бути під захистом ЮНЕСКО. Воєнні злочини, геноцидна війна, варварство …. русня продовжує переконувати українців, що все російське — зло, мусимо переконати також і світ", – написав Юсов.

Нагадаємо, що у п’ятницю ввечері, 31 січня, росіяни обстріляли історичний центр Одеси балістикою. Потужні вибухи пролунали неподалік від відомого готелю "Брістоль". Попередньо, російські окупанти запустили по цивільному населенню три ракети "Іскандер-М" з тимчасово окупованого Криму, одна з ракет була касетною.

Після того, як стало відомо, що удар прийшовся по цивільним, російська пропаганда активно почала заявляти, що ракетний удар відбувся, оскільки росіянам нібито стало відомо про перебування у Брістолі керівника ГУР МО Буданова. Але насправді в епіцентрі удару на той момент перебували норвезькі дипломатичні представники.