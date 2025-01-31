На Одещині є проблеми зі світлом, пошкоджена лікарня: наслідки російської атаки (фото)

Поранено лікаря, який під час атаки робив операцію

Росіяни третій день поспіль атакують Одеську область безпілотниками. В ніч на п'ятницю, 31 січня вони вдарили по місту Чорноморськ.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Російські дрони пошкодили міську лікарню, приватний житловий будинок, адмінбудівлю, зерновий склад та вантажні автомобілі.

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Через російську атаку постраждало четверо людей, один з них — лікар, який під час ворожих ударів проводив операцію. Всі поранені перебувають у стані середнього ступеня тяжкості. Двоє постраждалих госпіталізовано, інші лікуються амбулаторно.

"Також через ворожий удар є проблеми з подачею електроенергії для частини Чорноморська та передмістя. Фахівці ДТЕК вже працюють над відновленням світла в домівках", — додав Кіпер.

Над ліквідацією наслідків атаки працюють всі необхідні служби. Наслідки чергового злочину Росії проти цивільного населення Одещини документують правоохоронці.

Як повідомляв "Телеграф", 29 січня через російську атаку в місті Кілія Одеської області сталася пожежа. Ворог вдарив по місту безпілотниками.