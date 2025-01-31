Росіяни атакували Київ безпілотниками, пошкоджено будинок

Ворог атакує мирні міста

В ніч на п'ятницю, 31 січня російська армія атакувала безпілотниками Київ. Працювала протиповітряна оборона, в одному з районів столиці є пошкодження через падіння уламків російського дрона.

"На Оболоні, за попередніми даними, внаслідок падіння уламків БпЛА, розбите скло та пошкодження балкона в одній з квартир у багатоповерхівці", — повідомив у Telegram мер Києва Віталій Кличко.

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За попередніми даними, постраждалих немає. Очільник Києва додав, що на місце вже прибули рятувальники та медики.

Нагадаємо, в ніч на 30 січня росіяни ударними безпілотниками влучили у житлову багатоповерхівку в Сумах. Станом на вечір 30 січня загинуло 9 осіб. А також 13 людей отримали травми різного ступеня тяжкості, з них – 1 дитина.

Як повідомляв "Телеграф", дуже неспокійною ніч на 31 січня видалася й для жителів країни-агресора. Нижегородська та Ростовська області Росії опинилися під атакою безпілотників, в обох регіонах розташовані важливі об'єкти російської нафтової промисловості. НПЗ у нижегородському місті Кстово нещодавно вже перебував під атакою.