У Росії пролунали вибухи: під атаку могла потрапити станція нафтопроводу "Дружба" (фото, відео)

Після вибухів сталася пожежа

У районі Новозибківки Брянської області Росії пролунали вибухи, після чого почалася пожежа. Попередньо метою могла стати розподільна станція нафтопроводу "Дружба".

Про це пише Telegram-канал SHOT. Місцеві жителі кажуть, що у небі над містом було збито кілька повітряних цілей (БПЛА). Після вибухів в одному із районів сталося загоряння. Осторонь селищ Мамай та Замішеве з’явилася заграва.

Варто зазначити, що нафтоперекачувальна станція "Новозибків" є частиною магістрального нафтопроводу "Дружба", який забезпечує транспортування нафти з Росії до країн Європи. Ділянка у Брянській області є останнім пунктом прокачування перед кордоном з Україною.

При цьому, згідно з інформацією TG-каналу Mash, НПС "Новозибків" виключено з технологічної схеми та не впливає на "Дружбу".

Водночас Telegram-канал ASTRA пише, що вибухи також були чутні в місті Климово Брянської області. Після цього біля ТЦ "Квартал" на Жовтневій вулиці сталася пожежа.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Тамбовській області Росії пролунали вибухи. Під атакою знаходилося місто Котовськ, біля якого знаходиться Тамбовський пороховий завод.