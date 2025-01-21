Вибухи та пожежі: російський Смоленськ під атакою БПЛА, горить авіазавод (карта, фото, відео)

Під ударом дронів міг опинитися Смоленський авіаційний завод, важливе стратегічне підприємство

В Росії у ніч на 21 січня Смоленська область була атакована безпілотниками. У місті було чутно сильні вибухи, є кілька пожеж після влучання БПЛА, російська протиповітряна оборона намагалася збити дрони та підбила власну багатоповерхівку.

Про це повідомили місцеві канали. Губернатор Смоленської області Василій Анохін традиційно збрехав, що ППО нібито збила усі безпілотники, які атакували регіон, про наслідки збиття нічого не писав.

При цьому місцеві мешканці категорично не згодні з губернатором. Так, повідомляється, що під ударом дронів міг опинитися Смоленський авіаційний завод – стратегічне підприємство, яке працює на російську армію. На заводі спалахнула потужна пожежа.

Окрім цього, російська ППО попередньо збила один з безпілотників над багатоповерхівкою. Уламки БПЛА та ракет впали на дах житлової будівлі, спалахнула сильна пожежа. Це підтверджується фотографіями та відео з місця інциденту. Наразі невідомо про постраждалих росіян внаслідок роботи російської ППО.

Раніше "Телеграф" писав, що відразу два російські регіони вночі з 17 на 18 січня потрапили під атаку "невідомих безпілотників". Вибухи та пожежі фіксувалися у Калузькій та Тульській областях Росії, російська влада вчергове заявила, що "все було збито" та звинуватила у вибухах "уламки БПЛА".

У Росії вночі 20 січня пролунала серія вибухів у Рязані та Казані. Також про вибухи повідомлялося в Казанській та Рязанській областях: під ударом безпілотників опинилися не тільки підприємства оборонної промисловості росіян, але й два важливих аеродроми.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня ЗСУ завдали масового удару по російським військовим об’єктам, розташованим у глибині РФ. Під удар потрапили цілі у Брянській, Саратовській, Тульській областях та Татарстані.