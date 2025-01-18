"Уламки" знову розносять російську промисловість: у Калузькій та Тульській областях вибухи та пожежі (відео)

Атаковано нафтобазу та хімічний завод російських окупантів

Відразу два російські регіони вночі з 17 на 18 січня потрапили під атаку "невідомих безпілотників". Вибухи та пожежі фіксувалися у Калузькій та Тульській областях Росії, російська влада вчергове заявила, що "все було збито" та звинуватила у вибухах "уламки БПЛА".

Про це повідомили російські ЗМІ та місцеві канали у двох регіонах. Також вони опублікували відео з місця ударів, де можна побачити масштабні пожежі на атакованих об'єктах.

Так, у Калузькій області РФ підтверджено враження нафтобази у населеному пункті Людиново. Місцеві мешканці заявили про кілька сильних вибухів, після яких почалася пожежа на нафтобазі.

Також у Тульській області Росії гриміли сильні вибухи, після яких почалася пожежа. Попередньо, безпілотники атакували важливий об'єкт, який працює на потреби російських окупантів – хімічний завод "Пластик". Тут теж є відео, які верифікують пожежу на об'єкті.

Нагадаємо, в ніч на 14 січня ЗСУ завдали масового удару по російським військовим об’єктам, розташованим у глибині РФ. Під удар потрапили цілі у Брянській, Саратовській, Тульській областях та Татарстані.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що пізно ввечері 13 січня в низці областей Росії пролунали сильні вибухи. Вони також були зафіксовані у тимчасово окупованому Криму. Гучно було у Брянській, Калузької, Курській, Орловській областях.