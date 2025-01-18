"Обломки" снова разносят российскую промышленность: в Калужской и Тульской областях взрывы и пожары (видео)

Атакованы нефтебаза и химический завод российских оккупантов

Сразу два российских региона ночью с 17 на 18 января попали под атаку "неизвестных беспилотников". Взрывы и пожары фиксировались в Калужской и Тульской областях России.

Об этом сообщили российские СМИ и местные каналы в двух регионах. Также они опубликовали видео с места ударов, где можно увидеть масштабные пожары на атакуемых объектах.

Так, в Калужской области РФ подтверждено впечатление нефтебазы в населенном пункте Людиново. Местные жители заявили о нескольких сильных взрывах, после которых начался пожар на нефтебазе.

Также в Тульской области России гремели сильные взрывы, после которых начался пожар. Предварительно беспилотники атаковали важный объект, работающий на нужды российских оккупантов – химический завод "Пластик". Здесь тоже есть видео, верифицирующие пожар на объекте.

Напомним, в ночь на 14 января ВСУ нанесли массовый удар по российским военным объектам, расположенным в глубине РФ. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что поздно вечером 13 января в ряде областей России раздались сильные взрывы. Они также были зафиксированы во временно оккупированном Крыму. Громко было в Брянской, Калужской, Курской, Орловской областях.