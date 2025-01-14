В России опять слышат взрывы: прилетело по спиртзаводу (видео)

Новые дроны летали над Россией

В России после масштабного удара 13 января вновь неспокойно. Угрозу применения беспилотников объявляли в Липецкой области, а в соседней Тамбовской прилетело по спиртовому заводу.

Об этом сообщили местные telegram-каналы. Некоторые ресурсы сообщили, что в самом Липецке слышали работу ПВО.

На фоне этого в сети появились видеозаписи, на которых слышно звуки взрывов и оповещения о воздушной тревоге.

В других каналах отмечают, что в момент тревоги неизвестные начали запускать фейерверки. Сложно сказать, что праздновали эти люди, однако не исключено, что именно эти взрывы были восприняты как работа ПВО.

А вот в соседнем Тамбове дела пошли чуть веселее, а в российских СМИ появились сообщения о прилете по спиртовому заводу. После этого на место отправилось большое количество пожарных машин.

Как сообщалось ранее, в ночь на вторник, 14 января, беспилотники снова атаковали город Энгельс Саратовской области России, где только в понедельник потушили пожар на нефтебазе Комбината "Кристалл" Росрезерва после предыдущей атаки дронами.

При этом в сети появлялась информация, что у Украины появились новые дроны, способные без проблем долетать до Энгельса, к которому от украинской границы более 500 километров.