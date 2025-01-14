У Росії знову чують вибухи: прилетіло по спиртзаводу (відео)

Нові дрони літали над Росією

У Росії після масштабного удару 13 січня знову неспокійно. Загрозу застосування безпілотників оголошували в Липецькій області, а в сусідній Тамбовській прилетіло по спиртному заводу.

Про це повідомили місцеві телеграм-канали. Деякі ресурси повідомили, що у Липецьку чули роботу ППО.

На тлі цього в мережі з’явилися відеозаписи, на яких чути звуки вибухів та сповіщення про повітряну тривогу.

В інших каналах зазначають, що на момент тривоги невідомі почали запускати феєрверки. Важко сказати, що святкували ці люди, проте не виключено, що саме ці вибухи сприйняли як роботу ППО.

А ось у сусідньому Тамбові справи пішли трохи веселіше, а в російських ЗМІ з’явилися повідомлення про приліт по спиртному заводу. Після цього на місце вирушила велика кількість пожежних машин.

Як повідомлялося раніше, у ніч на вівторок, 14 січня, безпілотники знову атакували місто Енгельс Саратовської області Росії, де лише у понеділок загасили пожежу на нафтобазі Комбінату "Кристал" Росрезерву після попередньої атаки дронами.

При цьому в мережі з’являлася інформація, що в України з’явилися нові дрони, які можуть без проблем долітати до Енгельса, до якого від українського кордону понад 500 кілометрів.