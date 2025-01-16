Россияне жалуются на взрывы в Тамбовской области: под атакой пороховой завод (видео)

Тамбовский пороховый завод находится в 500 км от границ Украины

В Тамбовской области РФ ночью с 15 на 16 января прогремели мощные взрывы. Под атакой находился город Котовск, возле которого находится Тамбовский пороховой завод – его уже атаковали в ночь на 11 января.

Об этом сообщили российские каналы и СМИ. По предварительным данным, в небе были зафиксированы беспилотники, по которым отработала система противовоздушной обороны.

Тамбовский пороховой завод частично расположен в Котовске, а частично – у населенного пункта Кузьмино-Гать. В районе Котовска местные жители слышали до восьми сильных взрывов, в районе села также было слышно несколько взрывов. Местные каналы опубликовали видео атаки на регион, но непонятно, есть ли попадание БПЛА в цель.

Тамбовский пороховой завод находится в 500 км от границ Украины. Это предприятие основали еще при Российской империи, более 100 лет оно производит для россиян боеприпасы и специальную боевую химию. Среди номенклатуры изделий предприятия – пироксилиновые пороха для всех видов оружия и артиллерийских систем всех находящихся на вооружении россиян калибров.

Напомним, что 15 января в Воронежской области России раздались взрывы. По предварительным данным, под ударом оказалась нефтебаза в населенном пункте Лиски. А в ночь на 14 января ВСУ нанесли массовый удар по российским военным объектам, расположенным в глубине РФ. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что поздно вечером 13 января в ряде областей России раздались сильные взрывы. Они также были зафиксированы во временно оккупированном Крыму. Громко было в Брянской, Калужской, Курской, Орловской областях.