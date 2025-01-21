Взрывы и пожары: российский Смоленск под атакой БПЛА, горит авиазавод (карта, фото, видео)

Под ударом дронов мог оказаться Смоленский авиационный завод, важное стратегическое предприятие

В России в ночь на 21 января Смоленская область была атакована беспилотниками. В городе были слышны сильные взрывы, есть несколько пожаров после попаданий БПЛА, российская противовоздушная оборона пыталась сбить дроны и подбила собственную многоэтажку.

Об этом сообщили местные каналы. Губернатор Смоленской области Василий Анохин традиционно соврал, что ПВО якобы сбила все атаковавшие регион беспилотники, однако о последствиях сбития ничего не писал.

При этом местные жители категорически не согласны с губернатором. Так, сообщается, что под ударом дронов мог оказаться Смоленский авиационный завод – стратегическое предприятие, работающее на российскую армию. На заводе вспыхнул мощный пожар.

Кроме этого, российская ПВО предварительно сбила один из беспилотников над многоэтажкой. Обломки БПЛА и ракет упали на крышу жилого здания, вспыхнул сильный пожар. Это подтверждается фотографиями и видео с места инцидента. Пока неизвестно о пострадавших россиянах в результате работы российской ПВО.

Ранее "Телеграф" писал, что сразу два российских региона ночью с 17 на 18 января попали под атаку "неизвестных беспилотников ". Взрывы и пожары фиксировались в Калужской и Тульской областях России, российские власти в очередной раз заявили, что "все было сбито" и обвинили во взрывах "обломки БПЛА".

В России ночью 20 января прогремела серия взрывов в Рязани и Казани. Также о взрывах сообщалось в Казанской и Рязанской областях: под ударом беспилотников оказались не только предприятия оборонной промышленности россиян, но и два важных аэродрома.

Напомним, в ночь на 14 января ВСУ нанесли массовый удар по российским военным объектам, расположенным в глубине РФ. Под удар попали цели в Брянской, Саратовской, Тульской областях и Татарстане.