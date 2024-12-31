Мощные взрывы и пожар: ВСУ атаковали нефтебазу в Смоленской области (видео)

Произошел разлив топлива и началось возгорание горюче-смазочных материалов

Во вторник, 31 декабря, в ночное время Силы обороны Украины поразили еще одну российскую нефтебазу, которая использовалась, в том числе, и для обеспечения ВС РФ. Ранее от украинских атак неоднократно страдала нефтебаза в Новошахтинске.

Раздавались мощные взрывы, загорелись резервуары с нефтепродуктами. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

"Сегодня ночью подразделения Сил специальных операций во взаимодействии с Силами беспилотных систем ВС Украины и другими составляющими Сил обороны нанесли удар по нефтебазе "Ярцевская" в Смоленской области РФ", — говорится в публикации.

Пресс-служба отмечает, что на объекте зафиксированы мощные взрывы и пожар, также наблюдается сильное задымление. По имеющейся информации, загорелись резервуары с нефтепродуктами. Известно, что база использовалась, в частности, для обеспечения российской оккупационной армии.

В Генштабе добавили, что дополнительная информация по результатам боевой работы уточняется.

Глава Ярцевского района Роман Захаров подтвердил информацию об атаке на объект топливно-энергетического комплекса. Его цитирует медиа ASTRA:

"Произошла атака украинских БПЛА на объект топливно-энергетического комплекса. В результате атаки противника произошло возгорание".

Губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что в Ярцевском районе средствами ПВО якобы была подавлена атака украинских БПЛА, а нефтебаза пострадала из-за падения обломков БПЛА.

"В результате произошел разлив топлива и началось воспламенение горюче-смазочных материалов", – написал он.

Напомним, 14 декабря ВСУ атаковали нефтебазу, расположенную в населенном пункте Стальной Конь неподалеку от Орла. Звуки взрывов были слышны в областном центре. После ряда прилетов на нефтебазе начался пожар. Местные каналы опубликовали видео, где можно увидеть горящий как минимум один резервуар.