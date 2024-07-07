Нефтебаза горела сутки: эксклюзивные подробности атаки СБУ на Краснодарский край
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В СБУ обещают продолжать атаки
В ночь на субботу, 6 июля, украинские беспилотники устроили жаркую ночку для жителей Краснодарского края РФ. Там на местных нефтяных объектах возле станицы Павловская и возле станицы Ленинградская более суток горел масштабный пожар.
Источники "Телеграфа" в украинских спецслужбах подтвердили, что за атакой стояли специалисты СБУ. Они подтвердили, что масштабный пожар начался после взрывов в двух резервуарах.
Согласно сообщениям российских пропагандистов, спасателям удалось потушить пожар лишь на вторые сутки. После этого Радио Свобода обнародовала спутниковые снимки на которых видна нефтебаза до и после.
Источники "Телеграфа" сообщили, что дроны СБУ использовались для атаки на объекты "Лукойл-Югнефтепродукт", а также "Роснефть-Кабаньнефтепродукт". При этом они повредили не менее трех резервуаров с топливом.
"СБУ и дальше будет вводить дроновые экономические санкции против объектов, которые обеспечивают горючим российские войска в Украине. Правила просты: работаете на ВПК — ждите взрывную "бавовну", — проинформировал источник.
Как сообщалось ранее, в Воронежской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за атаки БПЛА на склад боеприпасов. В настоящее время движение по федеральной трассе перекрыто, начата эвакуация местного населения. Склад БК продолжает детонировать.