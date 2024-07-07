В Мелитополе раздавались мощные взрывы: вспыхнул пожар, вероятно, горит аэродром

Россиян накрыла паника, их просят заряжать телефоны

В воскресенье, 7 июля, во временно оккупированном Мелитополе раздались взрывы. В результате чего вспыхнули пожары.

Местные говорят, что слышали около трех взрывов вблизи аэропорта. Самая большая ячейка задымления расположена вблизи Каховского шоссе, пишет РИА-Мелитополь.

"Как минимум, три точных прилета. Сейчас горит в трех локациях. Самая большая ячейка задымления ближе к Каховского шоссе. Слышно как по городу несутся кареты скорой помощи", — говорится в сообщении.

В российских телеграммах-каналах пишут, чтобы люди заряжали телефоны. А местные сильно испугались "прилетов".

Подтверждают взрывы и оккупационные власти. Так называемый глава города Владимир Рогов написал, что удар якобы нанесли Вооруженные силы Украины пятью ракетами HIMARS.

"По предварительным данным, все пять ракет были сбиты ПВО России, их обломки упали на северных окрестностях — в районе аэропорта и пригороде", — написал пропагандист.

Позже он написал, что якобы на местах, где упали обломки, загорелась трава. Украинская сторона пока не прокомментировали удары в Мелитополе.

Напомним, во временно оккупированном Крыму между селами Малый Маяк и Виноградное Алуштинского района в ночь на 7 июля произошел мощный взрыв. В результате начался сильный пожар. Телеграф рассказал подробнее, что это было.