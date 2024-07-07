Еще одна из областей РФ содрогнулась от взрывов: детонирует склад боеприпасов (обновлено)

В результате происшествия никто не пострадал

Ночь на 7 июля выдалась "жаркой" не только для оккупированного Крыма, но для российской Воронежской области. Ее в очередной раз атаковали беспилотники.

Информация об этом была опубликована в одном из местных Telegram-каналов. Отмечается, что дроны сбили с помощью ПВО, но при падении их обломков произошел пожар на одном из складов.

Таким образом, в Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. При этом в сообщении говорится, что никто якобы не пострадал.

На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС. При этом, власти уже подготовили автобусы на случай возможной эвакуации жителей ближайших населенных пунктов.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале написал:

"Минувшей ночью дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА над территорией Воронежской области. При падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов…Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле".

Обновлено: в границах населенного пункта Подгоренского района ввели режим ЧС. В результате одного из взрывов в результате детонации боеприпасов на объекте загорелась хозпостройка жилого дома. Пожар уже ликвидировали. Пострадавших нет.

"Перекрыли участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт. Идёт эвакуация граждан в пункты временного размещения", — пишет местный паблик.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Тамбовской области России беспилотник поразил пороховой завод.