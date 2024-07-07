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В Крыму прогремел взрыв на важном объекте: мощный пожар уже перекинулся на лес (фото, видео)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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В Крыму прогремели взрывы Новость обновлена 07 июля 2024, 06:58
В Крыму прогремели взрывы. Фото Коллаж "Телеграфа"

Зарево виднеется за десятки километров

Во временно оккупированном Крыму между сёлами Малый Маяк и Виноградное Алуштинского района в ночь на 7 июля произошел мощный взрыв. В результате начался сильный пожар.

Об этом сообщает паблик "Крымский ветер". Там отметили, что взрыв прогремел на газораспределительной станции "Малый Маяк". В газопроводе обнаружена сквозная дыра в одном направлении снизу вверх.

Возгорание было настолько мощным, что его было видно даже из Судака. В сети говорят, что зарево на газовой магистрали у поселка виднеется за десятки километров.

Оккупационные власти заявили о ликвидации пожара. Однако некоторые очевидцы говорят, что огонь уже перекинулся на лесной массив. При этом причину пожара так и не озвучили.

Также сообщается, что этот газораспределительный узел уже взрывали — 31 октября 2017 года.

"На газораспределительной станции "Малый Маяк" в газопроводе обнаружена сквозная дыра в одном направлении снизу вверх", — писали тогда СМИ.

Газоснабжение 14 населённых пунктов в районе Алушты приостановлено. Без газа остались примерно 1700 абонентов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 июля в Крыму произошли мощные взрывы. Их слышали в районе Севастополя.

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#Украина #Крым #Война #Взрывы #Атака