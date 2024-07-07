В Крыму прогремел взрыв на важном объекте: мощный пожар уже перекинулся на лес (фото, видео)

Зарево виднеется за десятки километров

Во временно оккупированном Крыму между сёлами Малый Маяк и Виноградное Алуштинского района в ночь на 7 июля произошел мощный взрыв. В результате начался сильный пожар.

Об этом сообщает паблик "Крымский ветер". Там отметили, что взрыв прогремел на газораспределительной станции "Малый Маяк". В газопроводе обнаружена сквозная дыра в одном направлении снизу вверх.

Возгорание было настолько мощным, что его было видно даже из Судака. В сети говорят, что зарево на газовой магистрали у поселка виднеется за десятки километров.

Оккупационные власти заявили о ликвидации пожара. Однако некоторые очевидцы говорят, что огонь уже перекинулся на лесной массив. При этом причину пожара так и не озвучили.

Также сообщается, что этот газораспределительный узел уже взрывали — 31 октября 2017 года.

"На газораспределительной станции "Малый Маяк" в газопроводе обнаружена сквозная дыра в одном направлении снизу вверх", — писали тогда СМИ.

Газоснабжение 14 населённых пунктов в районе Алушты приостановлено. Без газа остались примерно 1700 абонентов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 1 июля в Крыму произошли мощные взрывы. Их слышали в районе Севастополя.